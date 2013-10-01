Андрей Рублёв стал первым финалистом турнира ATP в Вене

Теннис. ATP500 - Erste Bank Open. Вена (Австрия). Хард (зал). Призовой фонд 1,550,950 евро. 32 участника

В Вене (Австрия) на турнире категории ATP Tour 500 - Erste Bank Open с призовым фондом 1,550,950 евро в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.Первым финалистом стал восьмая ракетка мира, 23-летний россиянин, посеянный под пятым номером. Его соперник 34-летнийиз ЮАР, занимающий в рейтинге ATP 111-ю позицию, не смог доиграть матч и снялся при счёте 6:4, 4:1 в пользу россиянина.Матч продолжался 1 час 5 минут. За это время Рублёв сделал два брейка и не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. Победитель выполнил одиннадцать подач навылет и допустил одну двойную ошибку, а Кевин шесть раз подал навылет при пяти двойных ошибках. После этой победы россиянин вышел вперед в их личном противостоянии – 2:1.В финале Рублёв встретится или с итальянцем Лоренцо Сонего (LL), или с британцем Даниэлем Эвансом (SE).Андрей Рублёв (Россия, 5) – Кевин Андерсон (ЮАР, WC) – 6:4, 4:1 Rt