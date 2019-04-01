Джокович: Лоренцо просто снёс меня с корта

Вчера, 10:14 476 | Теннис

Сербский теннисист



Вена. Победа Сонего над Джоковичем: обзор матча 1/4 финала (видео)

«Он снёс меня с корта, просто снёс. Вот и всё. Конечно, Лоренцо был лучше в игровом аспекте. Я провёл плохой матч, а соперник — отличный. Само собой, он заслужил такой результат», — цитирует Новака официальный сайт АТР.



Джокович потерпел крупнейшее в карьере поражение в трёхсетовом формате — никогда ранее он не брал менее четырёх геймов за игру.



После поражения в четвертьфинале от Сонего Джокович упустил шанс досрочно гарантировать себе первое место в рейтинге ATP по итогам года. Для этого Новаку нужно было выиграть титул в Вене.



Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал сенсационное поражение в четвертьфинальном матче соревнований в Вене (Австрия). Он проиграл лаки-лузеру из Италии Лоренцо Сонего в двух сетах — 2:6, 1:6 «Он снёс меня с корта, просто снёс. Вот и всё. Конечно, Лоренцо был лучше в игровом аспекте. Я провёл плохой матч, а соперник — отличный. Само собой, он заслужил такой результат», — цитирует Новака официальный сайт АТР.Джокович потерпел крупнейшее в карьере поражение в трёхсетовом формате — никогда ранее он не брал менее четырёх геймов за игру.После поражения в четвертьфинале от Сонего Джокович упустил шанс досрочно гарантировать себе первое место в рейтинге ATP по итогам года. Для этого Новаку нужно было выиграть титул в Вене.

По материалам: Чемпионат