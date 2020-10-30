Вена. Димитров проиграл Эвансу в 1/4 финала

30-10-2020, 23:31 525 | Теннис

В Вене (Австрия) на турнире категории ATP Tour 500 - Erste Bank Open с призовым фондом 1,550,950 евро в одиночном разряде завершились матчи 1/4 финала.



20-я ракетка мира, 29-летний болгарин Григор Димитров проиграл в трех партиях 30-летнему британцу Даниэлю Эвансу, занимающему в рейтинге ATP 33-е место. Поединок продолжался 2 часа 43 минуты и завершился в пользу британца со счетом 7:6(6), 4:6, 6:3.



Соперники взяли по три подачи друг друга. Димитров четыре раза подал навылет и трижды ошибся при подаче, а Эванс выполнил семь эйсов и допустил три двойные ошибки. В их личном противостоянии лидером остается болгарин – 3:2.



За выход выход в финал соревнований Эванс сразится с итальянцем



Теннис. ATP500 - Erste Bank Open. Вена (Австрия). Хард (зал). Призовой фонд 1,550,950 евро. 32 участника

1/4 финала

Даниэль Эванс (Великобритания, SE) – Григор Димитров (Болгария) – 7:6(3), 4:6, 6:3 В Вене (Австрия) на турнире категории ATP Tour 500 - Erste Bank Open с призовым фондом 1,550,950 евро в одиночном разряде завершились матчи 1/4 финала.20-я ракетка мира, 29-летний болгаринпроиграл в трех партиях 30-летнему британцу, занимающему в рейтинге ATP 33-е место. Поединок продолжался 2 часа 43 минуты и завершился в пользу британца со счетом 7:6(6), 4:6, 6:3.Соперники взяли по три подачи друг друга. Димитров четыре раза подал навылет и трижды ошибся при подаче, а Эванс выполнил семь эйсов и допустил три двойные ошибки. В их личном противостоянии лидером остается болгарин – 3:2.За выход выход в финал соревнований Эванс сразится с итальянцем Лоренцо Сонего (LL).Даниэль Эванс (Великобритания, SE) – Григор Димитров (Болгария) – 7:6(3), 4:6, 6:3