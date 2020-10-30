Вена. Победа Сонего над Джоковичем: обзор матча 1/4 финала (видео)

30-10-2020, 22:20 1 029 | Теннис / Видео

Лоренцо Сонего (№42 ATP) в матче 1/4 финала на на турнире категории ATP Tour 500 - Erste Bank Openо в Вене (Австрия) разгромил серба Новака Джоковича (№1 ATP) со счетом



Итальянский теннисист(№42 ATP) в матче 1/4 финала на на турнире категории ATP Tour 500 - Erste Bank Openо в Вене (Австрия) разгромил серба(№1 ATP) со счетом 6:2, 6:1 . Матч продолжался 1 час 8 минут. Ранее теннисисты не встречались.