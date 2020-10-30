Вена. Джокович зачехлил ракетку в 1/4 финала, проиграв лаки-лузеру

Теннис. ATP500 - Erste Bank Open. Вена (Австрия). Хард (зал). Призовой фонд 1,550,950 евро. 32 участника

В Вене (Австрия) на турнире категории ATP Tour 500 - Erste Bank Open с призовым фондом 1,550,950 евро в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Первая ракетка мира, 33-летний сербразгромно проиграл 25-летнему итальянцу, занимающему в рейтинге ATP 42-е место и пробившемуся в основную сетку соревнований в качестве «лаки лузера». Матч продолжался 1 час 8 минут и завершился в пользу итальянца со счетом 6:2, 6:1.По ходу поединка у соперников было по шесть брейк-пойнтов, из которых Сонего реализовал пять, а Джокович ни одного. На счету Лоренцо восемь эйсов при отсутствии двойных ошибок, а Новак три раза подал навылет и трижды ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.В полуфинале Сонего предстоит сразиться или с болгарином Григором Димитровым, или с британцем Даниэлем Эвансом.Лоренцо Сонего (Италия, LL) – Новак Джокович (Сербия, 1) – 6:2, 6:1