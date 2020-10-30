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Вена. Рублёв обыграл Тима и вышел в полуфинал
В Вене (Австрия) на турнире категории ATP Tour 500 - Erste Bank Open с призовым фондом  1,550,950 евро в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.

23-летний россиянин Андрей Рублёв (5), занимающий в мировом рейтинге восьмое место обыграл в двух партиях третью ракетку мира, 27-летнего австрийца Доминика Тима (2) со счетом 7:6(5), 6:2.

За 1 час 34 минуты, проведенные на корте, Рублёв взял две подачи Тима, который не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из двух имевшихся. Андрей выполнил одиннадцать эйсов и допустил две двойные ошибки, а Доминик десять раз подал навылет при четырех двойных ошибках. Теперь счет их личных встреч стал равным – 2:2.

За выход в финал турнира Рублёв поспорит с Кевином Андерсоном (WC) из ЮАР.

Теннис. ATP500 - Erste Bank Open. Вена (Австрия). Хард (зал). Призовой фонд 1,550,950 евро. 32 участника
1/4 финала
Андрей Рублёв (Россия, 5) – Доминик Тим (Австрия, 2) – 7:6(5), 6:2
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