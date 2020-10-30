Вена. Андерсон стал первым полуфиналистом, обыграв Медведева

Теннис. ATP500 - Erste Bank Open. Вена (Австрия). Хард (зал). Призовой фонд 1,550,950 евро. 32 участника

В Вене (Австрия) на турнире категории ATP Tour 500 - Erste Bank Open с призовым фондом 1,550,950 евро в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.34-летний представитель ЮАР(WC), занимающий в рейтинге ATP 34-е место, нанес поражение шестой ракетке мира, 24-летнему россиянину(4) со счетом 6:4, 7:6(5).Матч длился полтора часа. Андерсон сделал один брейк из семи возможных и отыграл единственный брейк-пойнт имевшийся у россиянина. Победитель выполнил девять эйсов и избежал двойных ошибок на подаче, а Медведев десять раз подал навылет и совершил четыре двойные ошибки. Междe собой теннисисты играли впервые.Соперник Андерсона по полуфиналу определится в матче Доминик Тим (Австрия, 2) – Андрей Рублёв (Россия, 5).Кевин Андерсон (ЮАР, WC) – Даниил Медведев (Россия, 4) – 6:4, 7:6(5)