«Мастерс» в Париже вновь снизил призовые. Победитель получит в 4 раза меньше, чем в 2019-м

30-10-2020, 15:46 484 | Теннис





Были сокращены призовые для спортсменов, которые пройдут дальше первого круга. Планировалось, что в этом году победитель получит 302 тыс. евро, однако сумма была снижена до 225 210 евро. В 2019 году призовые чемпиона составляли 995 тыс. евро



«Мастерс» в Париже. 2020 год. Призовые



1-й круг — 22 275 евро (2019 год — 19 800 евро)

2-й круг — 36 000 евро (32 285 евро)

1/8 финала — 56 000 евро (67 025 евро)

Четвертьфинал — 78 000 евро (133 985 евро)

Полуфинал — 100 000 евро (259 730 евро)

Финалист — 150 000 евро (503 730 евро)

Чемпион — 225 210 евро (995 720 евро)



Турнир серии «Мастерс» в Париже должен стартовать 2 ноября. В 2019 году победителем турнира в Париже стал серб Организаторы «Мастерса» в Париже (Франция) вновь сократили призовой фонд.Были сокращены призовые для спортсменов, которые пройдут дальше первого круга. Планировалось, что в этом году победитель получит 302 тыс. евро, однако сумма была снижена до 225 210 евро. В 2019 году призовые чемпиона составляли 995 тыс. евро«Мастерс» в Париже. 2020 год. Призовые1-й круг — 22 275 евро (2019 год — 19 800 евро)2-й круг — 36 000 евро (32 285 евро)1/8 финала — 56 000 евро (67 025 евро)Четвертьфинал — 78 000 евро (133 985 евро)Полуфинал — 100 000 евро (259 730 евро)Финалист — 150 000 евро (503 730 евро)Чемпион — 225 210 евро (995 720 евро)Турнир серии «Мастерс» в Париже должен стартовать 2 ноября. В 2019 году победителем турнира в Париже стал серб Новак Джокович . В финале он обыграл Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году турнир пройдёт без зрителей из-за введения карантина во Франции.

По материалам: Чемпионат