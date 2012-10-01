Вена. Доминик Тим успешно продолжает защиту титула

Теннис. ATP500 - Erste Bank Open. Вена (Австрия). Хард (зал). Призовой фонд 1,550,950 евро. 32 участника

В Вене (Австрия) на турнире категории ATP Tour 500 - Erste Bank Open с призовым фондом 1,550,950 евро в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Действующий чемпион турнира, третья ракетка мира 27-летний австриец(2) одержал победу над 24-летним чилийцем, занимающим в мировой классификации 22-е место, со счетом 6:3, 6:2.Теннисисты играли 1 час 6 минут. Тим сделал три брейка из семи возможных, а Гарин не заработал ни одного брейк-пойнта. Доминик выполнил восемь эйсов и допустил одну двойную ошибку, против трех эйсов и трех двойных у Кристьяна. Ранее теннисисты не встречались.В четвертьфинале соперником Тима будет россиянин(5), который стал четвертьфиналистом на отказе итальянца(WС) – 2:1 Rt.Доминик Тим (Австрия, 2) – Кристьян Гарин (Чили) – 6:3, 6:2Андрей Рублёв (Россия, 5) – Янник Синнер (Италия, WC) – 2:1 Rt