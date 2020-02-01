Вена. Медведев одолел Поспишила и вышел в 1/4 финала.

Теннис. ATP500 - Erste Bank Open. Вена (Австрия). Хард (зал). Призовой фонд 1,550,950 евро. 32 участника

В Вене (Австрия) на турнире категории ATP Tour 500 - Erste Bank Open с призовым фондом 1,550,950 евро в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Шестая ракетка мира, 24-летний россиянин, посеянный под четвертым номером, в трех партиях одолел 30-летнего канадца, занимающего в рейтинге ATP 81-е место, со счетом 4:6, 6:3, 6:2.Матч продолжался 1 час. За это время Медведев взял три подачи Поспишила и не удержал одну свою. Даниил выполнил 17 эйсов и допустил четыре двойных ошибки, а Вашек 14 раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. После этой победы россиянин стал лидером в их личном противостоянии – 2:1.За выход в полуфинал турнира Медведев поспорит с(WC) из ЮАР, который был сильнее испанца– 7:5, 6:1.Даниил Медведев (Россия, 4) – Вашек Поспишил (Канада, Q) – 4:6, 6:3, 6:2Кевин Андерсен (ЮАР, WC) – Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 7:5, 6:1