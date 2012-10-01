Вена. Lucky loser Лоренцо Сонего стал соперником Джоковича по 1/4 финала

Вчера, 18:09 363 | Теннис

В Вене (Австрия) на турнире категории ATP Tour 500 - Erste Bank Open с призовым фондом 1,550,950 евро в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



25-летний итальянец Лоренцо Сонего (LL), занимающий в рейтинге ATP 42-е место, на двух тай-брейках обыграл 31-ю ракетку мира, 23-летнего поляка Хуберта Хуркача со счетом 7:6(6), 7:6(2).



За 1 час 48 минут игрового времени соперники сделали по одному брейку. Сонего выполнил пять эйсов и допустил четыре двойные ошибки, а Хуркач семь раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. Теперь в личном противостоянии лидирует итальянец со счетом 2:1.



За выход в полуфинал турнира Сонего сразится с сербом



Теннис. ATP500 - Erste Bank Open. Вена (Австрия). Хард (зал). Призовой фонд 1,550,950 евро. 32 участника

Второй круг

Лоренцо Сонего (Италия, LL) – Хуберт Хуркач (Польша) – 7:6(6), 7:6(2) В Вене (Австрия) на турнире категории ATP Tour 500 - Erste Bank Open с призовым фондом 1,550,950 евро в одиночном разряде проходят матчи второго круга.25-летний итальянец(LL), занимающий в рейтинге ATP 42-е место, на двух тай-брейках обыграл 31-ю ракетку мира, 23-летнего полякасо счетом 7:6(6), 7:6(2).За 1 час 48 минут игрового времени соперники сделали по одному брейку. Сонего выполнил пять эйсов и допустил четыре двойные ошибки, а Хуркач семь раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. Теперь в личном противостоянии лидирует итальянец со счетом 2:1.За выход в полуфинал турнира Сонего сразится с сербом Новаком Джоковичем Лоренцо Сонего (Италия, LL) – Хуберт Хуркач (Польша) – 7:6(6), 7:6(2)