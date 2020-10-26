Рейтинг ATP. Стаховский остался на прежней позиции, Марченко две потерял

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Мужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 26 октября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



Украинский теннисист Сергей Стаховский по-прежнему занимает 192-ю позицию. Илья Марченко потерял две позиции и опустился на 220-ю строчку.



В топ-10 рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Лидером мировой классификации остается серб



Рейтинг ATP от 26.10.2020 г.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11740 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125

4 (4).

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5925

6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 5890

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5015

8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 3429

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3285

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3075

…

192 (192) – Сергей Стаховский (Украина) – 314

220 (218) – Илья Марченко (Украина) – 255



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) (ATP) в понедельник, 26 октября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.Украинский теннисист Сергей Стаховский по-прежнему занимает 192-ю позицию. Илья Марченко потерял две позиции и опустился на 220-ю строчку.В топ-10 рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Лидером мировой классификации остается серб Новак Джокович с преимуществом в 1890 очков над испанцем Рафаэлем Надалем. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира итальянец Маттео Берреттини.1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11740 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 98503 (3). Доминик Тим (Австрия) — 91254 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 66305 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 59256 (6). Даниил Медведев (Россия) — 58907 (7). Александр Зверев (Германия) — 50158 (8). Андрей Рублев (Россия) - 34299 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 328510 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3075192 (192) – Сергей Стаховский (Украина) – 314220 (218) – Илья Марченко (Украина) – 255