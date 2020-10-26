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Рейтинг ATP. Стаховский остался на прежней позиции, Марченко две потерял
Мужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 26 октября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

Украинский теннисист Сергей Стаховский по-прежнему занимает 192-ю позицию. Илья Марченко потерял две позиции и опустился на 220-ю строчку.
 
В топ-10 рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Лидером мировой классификации остается серб Новак Джокович с преимуществом в 1890 очков над испанцем Рафаэлем Надалем.  Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира итальянец Маттео Берреттини.

Рейтинг ATP от 26.10.2020 г.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11740 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5925
6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 5890
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5015
8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 3429
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3285
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3075

192 (192) – Сергей Стаховский (Украина) – 314
220 (218) – Илья Марченко (Украина) – 255

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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