Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое место, Ястремская – 29-е, Костюк поднялась на девять позиций

Сегодня, 08:14 0 | Теннис

Женская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 26 октября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



Лучшая среди украинок Элина Свитолина по-прежнему пятая ракетка мира. Даяна Ястремская сохранила 29-ю позицию.

Пять украинок занимают места во второй сотне рейтинга. На девять позиций поднялась Марта Костюк (104), на одну - Катерина Козлова (103-я) и Катарина Завацкая (116). Леся Цуренко по-прежнему 144-я. На одну строчку опустилась Ангелина Калинина (162).



В топ-10 рейтинга без изменений. Возглавляет зачет австралийка Эшли Барти, опережая румынку Симону Халеп на 1462 очка. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира американка Серена Уильямс.



Рейтинг WTA от 26.10.2020 г.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780

4 (4). София Кенин (США) – 5760

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555

8 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4516

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505

10 (10). Серена Уильямс (США) — 4080

…

29 (29). Даяна Ястремская (Украина) – 1925

103 (104). Катерина Козлова (Украина) – 718

104 (113). Марта Костюк (Украина) – 707

116 (117). Катарина Завацкая (Украина) – 633

144 (144). Леся Цуренко (Украина) – 507

162 (161). Ангелина Калинина (Украина) – 436



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)