Кёльн. Победа Зверева над Шварцманом: обзор финального матча (видео)

Сегодня, 07:47 0 | Теннис / Видео

Александр Зверев (№7 ATP) в финальном матче на турнире категории ATP250 - bett1HULKS Championship одержал победу над Диего Шварцманом из Аргентины (№9 ATP) со счетом

Титул в Кёльне стал для Зверева вторым в сезоне и 13-м в карьере.



Немецкий теннисист(№7 ATP) в финальном матче на турнире категории ATP250 - bett1HULKS Championship одержал победу надиз Аргентины (№9 ATP) со счетом 6:2, 6:1 Титул в Кёльне стал для Зверева вторым в сезоне и 13-м в карьере.