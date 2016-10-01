Кёльн. Александр Зверев разгромил Диего Шварцмана в финале

Теннис. ATP250. bett1HULKS Championship. Кёльн (Германия). Хард. Призовой фонд 271,345 евро. 28 участников

В Кёльне (Германия) на турнире категории ATP250 - bett1HULKS Championship с призовым фондом 271,345 евро в одиночном разряде состоялся финальный матч.Лидер посева, седьмая ракетка мира 23-летний немецне оставил шансов 28-летнему аргентинцу(2), занимающему в мировом рейтинге девятое место, разгромил его со счетом 6:2, 6:1.Матч продолжался 1 час 11 минут. За этот время Зверев реализовал пять брейк-пойнтов из восьми возможных, а Шварцман не смог использовать единственную возможность взять подачу соперника. На счету Александра девять эйсов при отсутствии двойных ошибок, а Диего ни разу не подал навылет и пять раз ошибся при подаче. Теперь в их личном противостоянии счет стал равным – 2:2.Титул в Кёльне стал для Зверева вторым в сезоне и 13-м в карьере, принеся ему 250 очков рейтинга и 13,320 евро призовых. Шварцман заработал 150 рейтинговых очков и 11,130 евро.Таким образом, Зверев завоевал титул на втором турнире подряд. На прошлой неделе Александр также победил в Кёльне - на соревнованиях bett1HULKS Indoors, обыграв в финале канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:3.Александр Зверев (Германия, 1) – Диего Шварцман (Аргентина, 2) – 6:2, 6:1