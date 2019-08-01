Острава. Победа Соболенко над Азаренко: обзор финального матча (видео)

Сегодня, 07:03 0 | Теннис / Видео

Арина Соболенко (№12 WTA) в финальном матче на турнире WTA категории Premier в Остарве (Чехия) обыграла свою соотечественницу Викторию Азаренко (№14 WTA) со счетом

Этот титул стал для Соболенко вторым в сезоне и седьмым в карьере.



Белорусская теннисистка(№12 WTA) в финальном матче на турнире WTA категории Premier в Остарве (Чехия) обыграла свою соотечественницу(№14 WTA) со счетом 6:2, 6:2 Этот титул стал для Соболенко вторым в сезоне и седьмым в карьере.