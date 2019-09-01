Острава. Арина Соболенко стала чемпионкой турнира, обыграв Азаренко

Теннис. WTA. Premier– J & T Banka Ostrava Open 2020. Острава (Чехия). Хард. Призовой фонд $528,500. 28 участниц



В Остраве (Чехия) на турнире WTA категории Premier– J & T Banka Ostrava Open 2020 с призовым фондом $528,500 в одиночном разряде состоялся финальный матч.12-я ракетка мира, 22-летняя белоруска, посеянная под третьим номером, одержала уверенную победу над своей 31-летней соотечественницей(4), занимающей в мировом рейтинге 14-е место, со счетом 6:2, 6:2.За 1 час 8 минут, проведенные на корте, Соболенко реализовала пять брейк-пойнтов из семи возможных и позволила сопернице заработать и реализовать лишь один брейк-пойнт. Навылет теннисистки не подавали, при этом Арина допустила одну двойную ошибку, а Виктория – две.Титул турнира в Остраве стал для Соболенко вторым в сезоне и седьмым в карьере. Арина заработала 470 очков рейтинга и $50,000 призовых. Азаренко получит 305 очков и $30,000 призовых.Арина Соболенко (Беларусь, 3) – Виктория Азаренко (Беларусь, 4) – 6:2, 6:2