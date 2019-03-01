Острава. Поражение Свитолиной от Саккари: обзор матча второго круга (видео)

Вчера, 22:01 172 | Теннис / Видео

Лидер посева украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) в матче второго круга на турнире WTA категории Premier в Остраве (Чехия) потерпела поражение от представительницы Греции Марии Саккари (№23 WTA) со счетом 3:6, 3:6. Поединок продолжался 1 час 16 минут.



