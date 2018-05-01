Острава. Свитолина проиграла Саккари в стартовом матче

Теннис. WTA. Premier– J & T Banka Ostrava Open 2020. Острава (Чехия). Хард. Призовой фонд $528,500. 28 участниц

В Остраве (Чехия) на турнире WTA категории Premier– J & T Banka Ostrava Open 2020 с призовым фондом $528,500 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Пятая ракетка мира, 26-летняя украинкаа, посеянная под первым номером, потерпела поражение от 25-летней представительницы Греции, занимающей в рейтинге WTA 23-е место. Поединок продолжался 1 час 16 минут и завершился в пользу гречанки со счетом 6:3, 6:3.Свитолина взяла две подачи Сакари и упустила пять своих. На счету Элины один эйс и три двойные ошибки, а Мария шесть раз подала навылет и допустила четыре двойные ошибки. Теперь в их личном противостоянии гречанка вышла вперед – 2:1.В четвертьфинале Саккари предстоит сыграть или в латвийкой Еленой Остапенко (WC), или с Онс Жабер из Туниса.Мария Саккари (Греция) - Элина Свитолина (Украина, 1) – 6:3, 6:3