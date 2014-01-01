Острава. Виктория Азаренко стала первой четвертьфиналисткой

Теннис. WTA. Premier– J & T Banka Ostrava Open 2020. Острава (Чехия). Хард. Призовой фонд $528,500. 28 участниц

В Остраве (Чехия) на турнире WTA категории Premier– J & T Banka Ostrava Open 2020 с призовым фондом $528,500 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.14-я ракетка мира, 31-летняя белоруска, посеянная под четвертым номером, обыграла в трех сетах прошедшую через квалификацию 24-летнюю чешку, занимающую в рейтинге WTA 85-е место, со счетом 2:6, 6:2, 6:1.Матч продолжался 2 часа 13 минут. Азаренко сделала четыре брейка, шесть раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку. На счету Крейчиковой два брейка, два эйса и столько же двойных ошибок.Соперница Азаренко по 1/4 финала определится в матче Элисе Мертенс (Бельгия, 7) - Каролина Мухова (Чехия).Виктория Азаренко (Беларусь, 4) – Барбора Крейчикова (Чехия, Q) – 2:6, 6:2, 6:1