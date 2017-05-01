Стамбул. Стаховский и Марченко не смогли пробиться во второй круг

В Стамбуле (Турция) на турнире ATP Challenger Tour - Istanbul Challenger Ted Open с призовым фондом $104,160 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.34-летний украинец, занимающий в мировом рейтинге 192-е место проиграл 189-й ракетке мира, 22-летнему британцу. Матч продолжался 1 час 15 минут и завершился в пользу британца со счетом 6:4, 6:0.Стаховский взял одну подачу Кларка и упустил пять своих. Сергей выполнил три эйса и дважды ошибся на подаче, а Джей ни разу не подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Между собой теннисисты играли впервые.33-летний украинец, занимающий в рейтинге ATP 218-е место, также не смог преодолеть барьер первого круга. За 1 час 47 минут, проведенные на корте украинец проиграл 168-й ракетке мира, 31-летнему словакусо счетом 6:7(6), 3:6.Марченко сделал один брейк, четыре эйса и допустил три двойные ошибки. На счету Клижана два брейка, один эйс и семь двойных ошибок. Теперь в их личном противостоянии словак впереди со счетом 2:0.