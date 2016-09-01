Острава. Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде

В Остраве (Чехия) на турнире WTA категории Premier– J & T Banka Ostrava Open 2020 с призовым фондом $528,500 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(№50 в парном рейтинге WTA) со своей напарницей румынкой(53) одержали победу над немкой(37) и румынкой(41) со счетом 7:5, 6:7(3), 10:5.За 1 час 49 минут, проведенные на корте, Киченок и Никулеску реализовали четыре брейк-пойнта из восьми возможных и упустили две своих подачи. Навылет Надежда и Моника не подавали и допустили одну двойную ошибку, а их соперницы выполнили два эйса и совершили шесть двойных ошибок.В четвертьфинале Киченок и Никулеску сыграют с посеянными под четвертым номером бельгийкой Кирстен Флипкенс (32) и Деми Шуурс (12) из Нидерландов.Напомним, две другие украинки в парном разряде выбыли в первом круге.Даяна Ястремская в паре с Еленой Рыбакиной из Казахстана проиграли канадке Габриэле Дабровски и бразильянке Луизе Стефани 4:6, 2:6.Людмила Киченок с китаянкой Чжан Шуай уступили третьим сеяным американке Бетани Маттек-Сэндс и чешке Барборе Стрыковой – 5:7, 3:6.