Острава. Ястремская проиграла Брэйди в первом круге

Теннис. WTA. Premier– J & T Banka Ostrava Open 2020. Острава (Чехия). Хард. Призовой фонд $528,500. 28 участниц

В Остраве (Чехия) на турнире WTA категории Premier– J & T Banka Ostrava Open 2020 с призовым фондом $528,500 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.20-летняя украинка, занимающая в рейтинге WTA 29-е место, уступила в трех сетах 26-й ракетке мира, 25-летней американке. Поединок продолжался 2 часа 1 минуту и завершился в пользу американки со счетом 3:6, 7:6(6), 6:1.Ястремская реализовала три брейк-пойнта из шести, Брэйди – три из трех. Даяна выполнила три эйса и допустила четыре двойные ошибки, а Дженнифер 12 раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче.Во втором круге соперницей Брэйди будет россиянка(Q), которая была сильнее(6) из Казахстана - 6:2, 3:6, 6:3.В парном разряде Ястремская со своей напарницей Рыбакиной проиграли в первом круге канадке Габриэле Дабровски и бразильянке Луизе Стефани 4:6, 2:6.Дженнифер Брэйди (США) – Даяна Ястремская (Украина) – 3:6, 7:6(6), 6:1Дарья Касаткина (Россия, Q) – Елена Рыбакина (Казахстан, 6) – 6:2, 3:6, 6:3