Острава. Мария Саккари стала соперницей Элины Свитолиной

Теннис. WTA. Premier– J & T Banka Ostrava Open 2020. Острава (Чехия). Хард. Призовой фонд $528,500. 28 участниц

В Остраве (Чехия) на турнире WTA категории Premier – J & T Banka Ostrava Open с призовым фондом $528,500 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.23-я ракетка мира, 25-летняя представительница Грецииодержала победу над 28-летней чешкой, занимающей в мировом рейтинге 68-е место, со счетом 6:3, 6:3.Матч продолжался 1 час 19 минут. Саккари взяла четыре подачи Плишковой и не удержала одну свою. На счету победительницы три эйса и три двойные ошибки, а Саккари два раза подала навылет и совершила четыре двойные ошибки. Теперь в их личном противостоянии впереди гречанка – 2:1.Следующей соперницей Марии Саккари будет украинка, которая посеяна под первым номером и первый круг пропускает.Мария Саккари (Греция) – Кристина Плишкова (Чехия, WC) – 6:3, 6:3Барбора Крейчикова (Чехия, Q) – Тереза Мартинцова (Чехия, Q) – 7:5, 6:1Вероника Кудерметова (Россия. Q) – Донна Векич (Хорватия) – 6:2, 6:4Анетт Контавейт (Эстония, 8) – Екатерина Александрова (Россия) – 4:6, 6:2, 7:6(5)Сара Соррибес-Тормо (Испания, Q) – Магда Линетт (Польша) - 6:1, 6:3