Рейтинг ATP. Стаховский и Марченко потеряли по две позиции

19-10-2020, 10:42 1 143 | Теннис

Мужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 19 октября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Илья Марченко потеряли по две позиции и теперь занимают 192-е и 218-е места соответственно.



В топ-10 рейтинга также произошли изменения. Российский теннисист Андрей Рублев после



Лидером мировой классификации остается серб



Рейтинг ATP от 19.10.2020 г.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11740 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125

4 (4).

5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5925

6 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 4855

8 (10). Андрей Рублев (Россия) - 3429

9 (8). Диего Шварцман (Аргентина) – 3180

10 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 3075

…

192 (190) – Сергей Стаховский (Украина) – 314

218 (216) – Илья Марченко (Украина) – 255



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) Мужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 19 октября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Илья Марченко потеряли по две позиции и теперь занимают 192-е и 218-е места соответственно.В топ-10 рейтинга также произошли изменения. Российский теннисист Андрей Рублев после победы на турнире в Санкт-Петербурге стал восьмой ракеткой мира, поднявшись с 10-го места. По одной позиции потеряли аргентинец Диего Шварцман (9-й) и итальянец Маттео Берреттини (10).Лидером мировой классификации остается серб Новак Джокович с преимуществом в 1890 очков над испанцем Рафаэлем Надалем.1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11740 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 98503 (3). Доминик Тим (Австрия) — 91254 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 66305 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 59256 (5). Даниил Медведев (Россия) — 58907 (7). Александр Зверев (Германия) — 48558 (10). Андрей Рублев (Россия) - 34299 (8). Диего Шварцман (Аргентина) – 318010 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 3075192 (190) – Сергей Стаховский (Украина) – 314218 (216) – Илья Марченко (Украина) – 255