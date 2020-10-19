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Рейтинг ATP. Стаховский и Марченко потеряли по две позиции
Рейтинг ATP. Стаховский и Марченко потеряли по две позицииМужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 19 октября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Илья Марченко потеряли по две позиции и теперь занимают 192-е и 218-е места соответственно.

В топ-10 рейтинга также произошли изменения. Российский теннисист Андрей Рублев после победына турнире в Санкт-Петербурге стал восьмой ракеткой мира, поднявшись с 10-го места. По одной позиции потеряли аргентинец Диего Шварцман (9-й) и итальянец Маттео Берреттини (10).

Лидером мировой классификации остается серб Новак Джокович с преимуществом в 1890 очков над испанцем Рафаэлем Надалем.  

Рейтинг ATP от 19.10.2020 г. 
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11740 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630
5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5925
6 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 4855
8 (10). Андрей Рублев (Россия) - 3429
9 (8). Диего Шварцман (Аргентина) – 3180
10 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 3075

192 (190) – Сергей Стаховский (Украина) – 314
218 (216) – Илья Марченко (Украина) – 255

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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