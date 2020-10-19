Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое место, Ястремская – 29-е

19-10-2020, 10:25 1 036 | Теннис

Женская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 19 октября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



Лучшая среди украинок Элина Свитолина по-прежнему пятая ракетка мира. Даяна Ястремская сохранила 29-ю позицию.

Все украинские теннисистки в топ-200 также остались на прежних позициях: Катерина Козлова (104-я), Марта Костюк (113), Катарина Завацкая (117), Леся Цуренко (144), Ангелина Калинина (161).



В топ-10 рейтинга также без изменений. Возглавляет рейтинг австралиqка Эшли Барти, оперережая румынку Симону Халеп на 1462 очка. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира американка Серена Уильямс.



Рейтинг WTA от 19.10.2020 г.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780

4 (4). София Кенин (США) – 5760

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555

8 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4516

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505

10 (10). Серена Уильямс (США) — 4080

…

29 (29). Даяна Ястремская (Украина) – 1925

104 (104). Катерина Козлова (Украина) – 718

113 (113). Марта Костюк (Украина) – 643

117 (117). Катарина Завацкая (Украина) – 633

144 (144). Леся Цуренко (Украина) – 507

161 (161). Ангелина Калинина (Украина) – 436



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) Женская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 19 октября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.Лучшая среди украинок Элина Свитолина по-прежнему пятая ракетка мира. Даяна Ястремская сохранила 29-ю позицию.Все украинские теннисистки в топ-200 также остались на прежних позициях: Катерина Козлова (104-я), Марта Костюк (113), Катарина Завацкая (117), Леся Цуренко (144), Ангелина Калинина (161).В топ-10 рейтинга также без изменений. Возглавляет рейтинг австралиqка Эшли Барти, оперережая румынку Симону Халеп на 1462 очка. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира американка Серена Уильямс.1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 72553 (3). Наоми Осака (Япония) — 57804 (4). София Кенин (США) – 57605 (5). Элина Свитолина (Украина) — 52606 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 52057 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 45558 (8). Петра Квитова (Чехия) – 45169 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 450510 (10). Серена Уильямс (США) — 408029 (29). Даяна Ястремская (Украина) – 1925104 (104). Катерина Козлова (Украина) – 718113 (113). Марта Костюк (Украина) – 643117 (117). Катарина Завацкая (Украина) – 633144 (144). Леся Цуренко (Украина) – 507161 (161). Ангелина Калинина (Украина) – 436