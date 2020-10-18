Санкт-Петербург. Андрей Рублёв стал чемпионом турнира, обыграв Борну Чорича

В Санкт-Петербурге (Россия) на турнире ATP-500 - St. Petersburg Open c призовым фондом $1 399 370 в одиночном разряде состоялся финальный матч.Десятая ракетка мира, 23-летний россиянин(3) одержал победу над своим ровесником из Хорватии(7), занимающим в рейтинге ATP 27-е место, со счетом 7:6(5), 6:4.За 1 час 39 минут игрового времени Рублёв сделал семь эйсов, один брейк и один раз ошибся при подаче. Чорич восемь раз подал навылет, допустив четыре двойные ошибки. Счёт личных встреч теннисистов стал 3:0 в пользу россиянина.Титул турнира в Санкт-Петербурге стал для Рублёва четвёртым в сезоне и шестым в карьере, принеся ему 500 рейтинговых очков и $92,870 призовых.