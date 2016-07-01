На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Дарья Лопатецкая выбыла во втором круге юниорского «Ролан Гаррос»
Дарья Лопатецкая выбыла во втором круге юниорского «Ролан Гаррос»В Париже (Франция) на турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у юниорок в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

17-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№355 WTA) проиграла своей ровеснице из России Оксане Селехметевой (№689). Поединок продолжался 2 часа 11 минут и завершился в пользу россиянки со счетом 3:6, 6:3, 6:3.

Лопатецкая взяла шесть подач соперниц и упустила восемь своих. Дарья выполнила три эйса и совершила пять двойных ошибок, а россиянка ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче.  

Дарья Лопатецкая была единственной представительницей Украины в основной сетке юниорского «Ролан Гаррос».
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Марта Костюк не прошла в третий круг юниорского «Ролан Гаррос»
Ролан Гаррос. Юниоры. Дема стартовала с победы Белоконь проиграла
Зарицкая выбыла во втором круге юниорского Уимблдона
Ролан Гаррос. Юниоры. Виктория Дема выбыла во втором круге
Ролан Гаррос. Возняцки зачехлила ракетку в 1/8 финала
Дарья Снигур не пробилась в финал юниорского Australian Open
Ролан Гаррос. Марта Костюк выбыла в первом круге и другие результаты
Завацкая не пробилась в 1/4 финала юниорского Уимблдона
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Дарья Лопатецкая выбыла во втором круге юниорского «Ролан Гаррос»
Ролан Гаррос. Коллинз обыграла Жабер и стала соперницей Кенин по 1/4 финала
Джокович о победе над Хачановым: Борьба была упорнее, чем может показаться по счёту
Серена Уильямс снялась в фотосессии для британского журнала (фото)
Рафаэль Надаль: У Федерера больше нет десяти лет карьеры в запасе

Последние новости спорта

15:23

Эгис Климас: Лопес выйдет на ринг с Ломаченко и поймет, где его место 81 | Бокс

15:09

Ломаченко: Бой с Лопесом будет отличаться от остальных моих поединков 85 | Бокс

15:03

Дарья Лопатецкая выбыла во втором круге юниорского «Ролан Гаррос» 104 | Теннис

14:33

Ролан Гаррос. Коллинз обыграла Жабер и стала соперницей Кенин по 1/4 финала 140 | Теннис

14:11

Ломаченко: Бицепсы и трицепсы Лопеса в 3 раза больше, чем мои 177 | Бокс

14:05

Василий Ломаченко: Лопесу придется очень долго решать мою головоломку 184 | Бокс

14:00

Теофимо Лопес: Бойцы, с которыми дрался Ломаченко - засранцы 177 | Бокс

13:53

Теофимо Лопес: Я не рассматриваю бой с Ломаченко как риск 193 | Бокс

13:45

Дэвид Хэй: В бою с Усиком Чисора шокирует мир 168 | Бокс

12:12

Василий Ломаченко выделил сильные качества Теофимо Лопеса 254 | Бокс

Все новости

ВИДЕО

Ролан Гаррос. Победа Софьи Кенин над Фионой Ферро: обзор матча четвертого круга (видео)

Ролан Гаррос. Победа Джоковича над Хачановым: обзор матча четвертого круга (видео)

Ролан Гаррос. Победа Циципапа над Димитровым: обзор матча четвертого круга (видео)

Ролан Гаррос. Победа Петры Квитовой над Чжан Шуай: обзор матча четвертого круга (видео)

Ломаченко vs Лопес: официальный трейлер боя (Видео)

НБА. Рэджон Рондо и Энтони Дэвис – в топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Ролан Гаррос. Тим в пяти сетах обыграл Гастона: обзор матча четвертого круга (видео)



Топ-новости недели

Ролан Гаррос. Элина Свитолина обыграла Каролин Гарсию и вышла в 1/4 финала
Кубок Стэнли. «Тампа» разгромила «Даллас» в шестом матче финальной серии и стала обладателем трофея (+Видео)
Формула 1. Боттас выиграл Гран-при России
Элина Свитолина стала чемпионкой турнира в Страсбурге
Страсбург. Свитолина обыграла Соболенко и вышла в финал


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Октябрь 2020 (123)
Сентябрь 2020 (610)
Август 2020 (561)
Июль 2020 (418)
Июнь 2020 (395)
Май 2020 (435)

2006-2020 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP US Open WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик баскетбол Биатлон бокс Василий Ломаченко Велошоссе видео видео лучших моментов Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон легкая атлетика Льюис Хэмилтон НБА Новак Джокович НХЛ Рафаэль Надаль регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа
Показать все теги