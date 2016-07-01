Дарья Лопатецкая выбыла во втором круге юниорского «Ролан Гаррос»

В Париже (Франция) на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у юниорок в одиночном разряде проходят матчи второго круга.17-летняя украинская теннисистка(№355 WTA) проиграла своей ровеснице из России(№689). Поединок продолжался 2 часа 11 минут и завершился в пользу россиянки со счетом 3:6, 6:3, 6:3.Лопатецкая взяла шесть подач соперниц и упустила восемь своих. Дарья выполнила три эйса и совершила пять двойных ошибок, а россиянка ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче.Дарья Лопатецкая была единственной представительницей Украины в основной сетке юниорского «Ролан Гаррос».