Джокович о победе над Хачановым: Борьба была упорнее, чем может показаться по счёту

Сегодня, 10:02 0 | Теннис

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб



«Я сумел найти путь к победе, а это самое главное, — цитирует Джоковича Tennis Head. - Борьба была упорнее, чем может показаться по счёту. Во всех трёх сетах была равная игра. Мне удалось сломить его сопротивление в концовке каждого сета, но это определённо была упорная битва. Я очень рад победе.



Я старался не сбавлять в психологическом плане на протяжении всей встречи. В таких условиях это нелегко. Ты не можешь позволить себе утратить концентрацию или слишком активно атаковать, потому что Карен использовал бы свои шансы.



В третьем сете я уступал 2:3, у соперника были брейк-пойнты. К счастью, мне удался отличный укороченный удар. Вообще укороченные в этой игре у меня получались не лучшим образом, особенно со второго сета».



Ролан Гаррос. Победа Джоковича над Хачановым: обзор матча четвертого круга (видео) 17-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович поделился впечатлениями от выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В 1/8 финала он победил россиянина Карена Хачанова со счётом 6:4, 6:3, 6:3 «Я сумел найти путь к победе, а это самое главное, — цитирует Джоковича Tennis Head. - Борьба была упорнее, чем может показаться по счёту. Во всех трёх сетах была равная игра. Мне удалось сломить его сопротивление в концовке каждого сета, но это определённо была упорная битва. Я очень рад победе.Я старался не сбавлять в психологическом плане на протяжении всей встречи. В таких условиях это нелегко. Ты не можешь позволить себе утратить концентрацию или слишком активно атаковать, потому что Карен использовал бы свои шансы.В третьем сете я уступал 2:3, у соперника были брейк-пойнты. К счастью, мне удался отличный укороченный удар. Вообще укороченные в этой игре у меня получались не лучшим образом, особенно со второго сета».

По материалам: Чемпионат