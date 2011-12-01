Рафаэль Надаль: У Федерера больше нет десяти лет карьеры в запасе

Сегодня, 09:39 0 | Теннис

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своём отношении к швейцарцу



«Мы много общаемся, особенно в последние месяцы, - цитирует Надаля Bola. - Обсуждали не только теннис, но и многие личные темы. Я знаю, что Роджеру уже лучше - он хочет вернуться поскорее.



У Роджера больше нет десяти лет карьеры в запасе, так что он торопится. Это же легенда тенниса, так что всем будет лучше, если он продолжит играть».

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своём отношении к швейцарцу Роджеру Федереру «Мы много общаемся, особенно в последние месяцы, - цитирует Надаля Bola. - Обсуждали не только теннис, но и многие личные темы. Я знаю, что Роджеру уже лучше - он хочет вернуться поскорее.У Роджера больше нет десяти лет карьеры в запасе, так что он торопится. Это же легенда тенниса, так что всем будет лучше, если он продолжит играть».