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Ролан Гаррос. Победа Джоковича над Хачановым: обзор матча четвертого круга (видео)
Сербский теннисист Новак Джокович (№1 ATP) в матче четвертого круга на Открытом чемпионате Франции - Roland Garros одержал победу над россиянином Кареном Хачановым (№16 ATP) со счетом 6:4, 6:3, 6:3. Матч продолжался 2 часа 23 минуты. Новак в четырнадцатый раз за карьеру вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

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