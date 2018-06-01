Ролан Гаррос. Победа Джоковича над Хачановым: обзор матча четвертого круга (видео)

Вчера, 20:05 341 | Теннис / Видео

Новак Джокович (№1 ATP) в матче четвертого круга на Открытом чемпионате Франции - Roland Garros одержал победу над россиянином Кареном Хачановым (№16 ATP) со счетом



Сербский теннисист(№1 ATP) в матче четвертого круга на Открытом чемпионате Франции - Roland Garros одержал победу над россиянином(№16 ATP) со счетом 6:4, 6:3, 6:3 . Матч продолжался 2 часа 23 минуты. Новак в четырнадцатый раз за карьеру вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос».