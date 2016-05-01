Ролан Гаррос. Джокович не пустил Хачанова в 1/4 финала

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 38,000,000 Одиночный разряд. 128 участников.

В Париже (Франция) на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Лидер посева, первая ракетка мира 33-летний сербодержал победу над 24-летним россиянином Кареном Хачановым (15), занимающим в рейтинге ATP 16-е место, со счетом 6:4, 6:3, 6:3.Матч продолжался 2 часа 23 минуты. Джокович реализовал шесть брейк-пойнтов из 15-ти, Хачанов – два из девяти. Новак выполнил два эйса и один раз ошибся на подаче, а Хачанов пять раз подал навылет и допустил четыре двойные ошибки. За счет активных действий Джокович выиграл 44 очка и совершил 28 невынужденных ошибок, у Хачанова – 31/31 соответственно. Счёт личных встреч теннисистов стал 6:1 в пользу серба.Новак в четырнадцатый раз за карьеру вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос» и по этому показателю догнал испанца Рафаэля Надаля, который прежде находился на единоличном первом месте.Соперником Джоковича по выходу в полуфинал будет либо испанец Пабло Карреньо-Буста (17), либо немец Даниэль Альтмайер (Q).Новак Джокович (Сербия, 1) – Карен Хачанов Россия, 15) – 6:4, 6:3, 6:3