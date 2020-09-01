Ролан Гаррос. Победа Циципапа над Димитровым: обзор матча четвертого круга (видео)

Вчера, 18:11 412 | Теннис / Видео

Стефанос Циципас (№6 ATP) в матче четвертого круга на Открытом чемпионате Франции - Roland Garros одержал победу над болгарином Григором Димитровым (№20 ATP) со счетом



Представитель Греции(№6 ATP) в матче четвертого круга на Открытом чемпионате Франции - Roland Garros одержал победу над болгарином(№20 ATP) со счетом 6:3, 7:6(9), 6:2 . Матч продолжался 2 часа 26 минут.