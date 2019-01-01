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Ролан Гаррос. Циципас обыграл Димитрова и в 1/4 финала встретится с Рублёвым
Ролан Гаррос. Циципас обыграл Димитрова и в 1/4 финала встретится с РублёвымВ Париже (Франция) на турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.

Шестая ракетка мира, 22-летний грек Стефанос Циципас (5) в трех партиях обыграл 29-летнего болгарина Григора Димитрова, занимающего в мировом рейтинге 20-е место, со счетом 6:3, 7:6(9), 6:2.

Поединок продолжался 2 часа 26 минут. Циципас сделал три брейка и отыграл все три  брейк-пойнта, имевшихся у Димитрова. Стефанос выполнил три эйса и избежал двойных ошибок, а Григор один раз подал навылет и совершил четыре двойные ошибки. Между собой теннисисты играли впервые.

Стефанос впервые в карьере вышел в 1/4 финала French Open.

За выход в полуфинал турнира Циципас скрестит ракетки с россиянином Андреем Рублёвым, который в четырех сетах одолел венгра Мартона Фучовича - 6:7(4), 7:5, 6:4, 7:6(3).

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд  € 38,000,000 Одиночный разряд. 128 участников.
Четвертый круг
Стефанос Циципас (Греция, 5) – Григор Димитров (Болгария, 18) – 6:3, 7:6(9), 6:2
Андрей Рублев (Россия, 13) – Мартон Фучович (Венгрия) – 6:7(4), 7:5, 6:4, 7:6(3)
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