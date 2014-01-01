Свитолина — о вылете Монфиса с «Ролан Гаррос»: Я играю за нас двоих

Вышедшая в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции украинка Элина Свитолина прокомментировала вылет своего бойфренда Гаэля Монфиса в первом круге соревнований.«Если честно, сейчас мне кажется, что я играю за нас двоих, — приводит слова Свитолиной Tennisnow. - Знаю, как он любит соревноваться здесь, в Париже, и выступать перед большим количеством зрителей. К несчастью в этом году всё сложилось иначе. Грустно, что он не смог показать свой лучший теннис. Он отлично стартовал в этом году, и я горжусь его усердием.На данный момент он тренируется. Я счастлива, что он настроен вернуться и стать ещё сильнее.Мне нравится, как он подталкивает меня становиться лучше. Я тоже пытаюсь мотивировать его становиться лучше, в том числе на корте. Думаю, так и должно быть. Нужно поддерживать друг друга и стремиться к лучшим результатам».