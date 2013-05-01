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Ролан Гаррос. Петра Квитова вышла в 1/4 финала, обыграв Чжан Шуай
Ролан Гаррос. Петра Квитова вышла в 1/4 финала, обыграв Чжан ШуайВ Париже (Франция) на турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.

Одиннадцатая ракетка мира, 30-летняя чешка Петра Квитова (7) стала четвертьфиналисткой после победы над 31-летней китаянкой Чжан Шуай, занимающей в мировом рейтинге 39-е место, со счетом 6:1, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. Квитова взяла четыре подачи соперницы и не удержала одну свою. Петра выполнила два эйса и совершила пять двойных ошибок, а Шуай один раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Теперь счет в их личных встречах стад 4:2 в пользу чешки.

В четвертьфинале French Open Квитова сразится с немкой Лаурой Зигемунд или испанкой Паулой Бадосой.

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд  38,000,000 Евро. Одиночный разряд. 128 участниц.
Четвертый круг
Петра Квитова (Чехия, 7) – Чжан Шуай (Китай) – 6:1, 6:3
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