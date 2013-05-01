Ролан Гаррос. Петра Квитова вышла в 1/4 финала, обыграв Чжан Шуай

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд 38,000,000 Евро. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Париже (Франция) на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Одиннадцатая ракетка мира, 30-летняя чешка(7) стала четвертьфиналисткой после победы над 31-летней китаянкойзанимающей в мировом рейтинге 39-е место, со счетом 6:1, 6:3.Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. Квитова взяла четыре подачи соперницы и не удержала одну свою. Петра выполнила два эйса и совершила пять двойных ошибок, а Шуай один раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Теперь счет в их личных встречах стад 4:2 в пользу чешки.В четвертьфинале French Open Квитова сразится с немкой Лаурой Зигемунд или испанкой Паулой Бадосой.Петра Квитова (Чехия, 7) – Чжан Шуай (Китай) – 6:1, 6:3