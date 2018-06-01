Ролан Гаррос. Тим в пяти сетах обыграл Гастона: обзор матча четвертого круга (видео)

Сегодня, 09:54 238 | Теннис / Видео

Доминик Тим (№3 ATP) в матче четвертого круга на Открытом чемпионате Франции - Roland Garros в пяти сетах одолел француза Хьюго Гастона (№239 ATP) со счетом



Австрийский теннисист(№3 ATP) в матче четвертого круга на Открытом чемпионате Франции - Roland Garros в пяти сетах одолел француза(№239 ATP) со счетом 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 6:3 . Матч продолжался 3 часа 32 минуты.