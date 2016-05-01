Ролан Гаррос. Тим в пяти сетах справился с Гастоном и в 1/4 финала встретится со Шварцманом

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 38,000,000 Одиночный разряд. 128 участников.

В Париже (Франция) на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Третья ракетка мира, 27-летний австриец(3) в пяти сетах переиграл 20-летнего обладателя wild cardиз Франции, занимающего в рейтинге ATP 239-ю строчку, со счетом 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 6:3.Теннисисты играли 3 часа 32 минуты. Тим сделал четыре брейка и упустил три своих подачи. На счету Доминика семь эйсов при двух двойных ошибках, а Гастон один раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые.За выход в полуфинал соревнований Тим скрестит ракетки с аргентинцем(12), который победил итальянца– 6:1, 6:3, 6:4.Доминик Тим (Австрия, 3) – Хьюго Гастон (Франция, WC) – 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 6:3Диего Шварцман (Аргентина, 12) – Лоренцо Сонего (Италия) – 6:1, 6:3, 6:4