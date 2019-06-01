Ролан Гаррос. Поражение Зверева от Синнера: обзор матча четвертого круга (видео)

Сегодня, 09:27 252 | Теннис / Видео

Александр Зверев (№7 ATP) в матче четвертого круга на Открытом чемпионате Франции - Roland Garros потерпел поражение от 19-летнего итальянца Янника Синнера (№75 ATP). Матч продолжался 3 часа 1 минуту и завершился в пользу итальянца со счетом

В 1/4 финала соперником Синнера будет действующий чемпион турнира испанец Рафаэль Надаль.

Немецкий теннисист(№7 ATP) в матче четвертого круга на Открытом чемпионате Франции - Roland Garros потерпел поражение от 19-летнего итальянца(№75 ATP). Матч продолжался 3 часа 1 минуту и завершился в пользу итальянца со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 6:3 В 1/4 финала соперником Синнера будет действующий чемпион турнира испанец Рафаэль Надаль.