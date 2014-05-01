Ролан Гаррос. Надаль продолжает защиту титула, Зверев зачехлили ракетку в 1/8 финала

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 38,000,000 Одиночный разряд. 128 участников.

В Париже (Франция) на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 34-летний испанец(2) разгромил прошедшего через квалификацию 20-летнего американца, занимающего в рейтинге ATP 213-ю строчку, со счетом 6:1, 6:1, 6:2.Теннисисты провели на корте 1 час 55 минут. За это время Надаль сделал восемь брейков, один эйс, 15 виннерсов и допустил одну двойную и 20 невынужденных ошибок. Корда взял одну подачу испанца, активно выиграл 21 очко, ни разу не подал навылет и совершил две двойные и 48 невынужденных ошибок. Ранее теннисисты не встречались.В 1/4 финала соперником Надаля будет дебютант Roland Garros 19-летний итальянец, занимающий в рейтинге ATP 75-е место, который обыграл в четырех сетах седьмую ракетку мира, 23-летнего немца(6) - 6:3, 6:3, 4:6, 6:3.За 3 часа 1 минуту игрового времени Синнер реализовал пять брейк-пойнтов из шести, Зверев – два из восьми. Соперники по три раза подали навылет, при этом Янник допустил шесть двойных ошибок, а Александр – четыре. Между собой теннисисты играли впервые.Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Себастьян Корда (США, Q) – 6:1, 6:1, 6:2Янник Синнер (Италия) – Александр Зверев (Германия, 6) – 6:3, 6:3, 4:6, 6:3