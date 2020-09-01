Ролан Гаррос. Джокович, Хачанов и Циципас вышли в 1/8 финала, Берреттини и Баутиста-Агут зачехлили ракетки

Сегодня, 10:08 0 | Теннис

В Париже (Франция) на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде завершились матчи третьего круга.



Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 38,000,000 Одиночный разряд. 128 участников.

Третий круг

(Сербия, 1) – Даниэль Элаи Галан (Колумбия, LL) – 6:0, 6:3, 6:2

Карен Хачанов Россия, 15) – Кристьян Гарин (Чили, 20) – 6:2, 3:6, 6:4, 6:2



Стефанос Циципас (Греция, 5) – Аляж Бедене (Словения) – 6:1, 6:2, 3:1 Rt

Григор Димитров (Болгария, 18) – Роберто Кабальес-Баэна (Испания) – 6:1, 6:3 Rt



Пабло Карреньо-Буста (Испания, 17) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 10) – 6:4, 6:3, 5:7, 6:4

Даниэль Альтмайер (Германия, Q) – Маттео Берреттини (Италия, 7) – 6:2, 7:6, 6:4



Андрей Рублев (Россия, 13) – Кевин Андерсен (ЮАР, SR) – 6:3, 6:2, 6:3

Мартон Фучович (Венгрия) – Тьяго Монтейро (Бразилия) – 7:5, 6:1, 6:3 В Париже (Франция) на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде завершились матчи третьего круга. Новак Джокович (Сербия, 1) – Даниэль Элаи Галан (Колумбия, LL) – 6:0, 6:3, 6:2Карен Хачанов Россия, 15) – Кристьян Гарин (Чили, 20) – 6:2, 3:6, 6:4, 6:2Стефанос Циципас (Греция, 5) – Аляж Бедене (Словения) – 6:1, 6:2, 3:1 RtГригор Димитров (Болгария, 18) – Роберто Кабальес-Баэна (Испания) – 6:1, 6:3 RtПабло Карреньо-Буста (Испания, 17) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 10) – 6:4, 6:3, 5:7, 6:4Даниэль Альтмайер (Германия, Q) – Маттео Берреттини (Италия, 7) – 6:2, 7:6, 6:4Андрей Рублев (Россия, 13) – Кевин Андерсен (ЮАР, SR) – 6:3, 6:2, 6:3Мартон Фучович (Венгрия) – Тьяго Монтейро (Бразилия) – 7:5, 6:1, 6:3