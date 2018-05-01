Ролан Гаррос. Кенин и Квитова вышли в 1/8 финала, Соболенко, Мугуруса, Мартич и Остапенко завершили выступление

Сегодня, 09:55 0 | Теннис

В Париже (Франция) на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде завершились матчи третьего круга.



Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд 38,000,000 Евро. Одиночный разряд. 128 участниц.

Третий круг

Софья Кенин (США, 4) – Ирина Бара (Румыния, Q) – 6:2, 6:0

Фиона Ферро (Франция) – Патрисия-Мария Циг (Румыния) – 7:6, 4:6, 6:0



Петра Квитова (Чехия, 7) –Лейла Фернандес (Канада) – 7:5, 6:3

Чжан Шуай (Китай) – Клара Бюрель (Франция, WC) – 7:6, 7:5



Онс Жабер (Тунис, 30) – Арина Соболенко (Беларусь, 8) – 7:6, 2:6, 6:3

Даниэль Коллинз (США) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 11) – 7:5, 2:6, 6:4



Лаура Зигумунд (Шермания) – Петра Мартич (Хорватия, 13) – 6:7, 6:3, 6:0

Паула Бадоса (Испания) - Елена Остапенко (Латвия) – 6:4, 6:3 В Париже (Франция) на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде завершились матчи третьего круга.Софья Кенин (США, 4) – Ирина Бара (Румыния, Q) – 6:2, 6:0Фиона Ферро (Франция) – Патрисия-Мария Циг (Румыния) – 7:6, 4:6, 6:0Петра Квитова (Чехия, 7) –Лейла Фернандес (Канада) – 7:5, 6:3Чжан Шуай (Китай) – Клара Бюрель (Франция, WC) – 7:6, 7:5Онс Жабер (Тунис, 30) – Арина Соболенко (Беларусь, 8) – 7:6, 2:6, 6:3Даниэль Коллинз (США) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 11) – 7:5, 2:6, 6:4Лаура Зигумунд (Шермания) – Петра Мартич (Хорватия, 13) – 6:7, 6:3, 6:0Паула Бадоса (Испания) - Елена Остапенко (Латвия) – 6:4, 6:3