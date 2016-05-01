Впервые за 20 лет в 4-м круге «Ролан Гаррос» сыграют теннисистки из второй сотни рейтинга

Сегодня, 11:56 0 | Теннис

Впервые за 20 лет в 1/8 финала «Ролан Гаррос» сыграют спортсменки, не входящие в топ-100 рейтинга WTA. В розыгрыше соревнований 2020 года выступят сразу две такие теннисистки — 117-я ракетка мира чешка Барбора Крейчикова и 131-я ракетка мира представительница Аргентины Надя Подороска.



Интересно, что Крейчикова и Подороска сыграют между собой. Соответственно, представительница второй сотни рейтинга гарантированно сыграет и в четвертьфинале турнира.



В 2000 году в четвёртый круг French Open вышли Россана де лос Риос и Марта Марреро. При этом Марреро выиграла матч и добралась до четвертьфинала.



Действующими чемпионами «Ролан Гаррос» являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

По материалам: Чемпионат