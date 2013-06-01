«Молился, чтобы он победил». 219-я ракетка мира Корда — об ожиданиях от матча с Надалем

Сегодня, 11:36 22 | Теннис

Американец Себастьян Корда поделился ожиданиями от матча со второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.



В третьем круге соревнований Надаль со счётом



«Молился, чтобы он победил Травалью. Он мой самый большой кумир и одна из причин, по которым я играю в теннис. Смотрю его матчи, он невероятен. Только благодаря ему я научился никогда не сдаваться на корте. Каждый раз, когда я на корте, я пытаюсь быть похожим на него», — приводит слова Корды журналист Раби Убха на своей странице в «Твиттере».



Отметим, что 213-я ракетка мира Себастьян Корда стал первым за 18 лет игроком вне топ-200 рейтинга ATP, которому удалось пробиться в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.



Надаль является действующим чемпионом «Ролан Гаррос». Американец Себастьян Корда поделился ожиданиями от матча со второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.В третьем круге соревнований Надаль со счётом 6:1, 6:4, 6:0 обыграл итальянца Стефано Травалью, Корда пбедил Педро Мартинеса-Портеро (6:4, 6:3, 6:1).«Молился, чтобы он победил Травалью. Он мой самый большой кумир и одна из причин, по которым я играю в теннис. Смотрю его матчи, он невероятен. Только благодаря ему я научился никогда не сдаваться на корте. Каждый раз, когда я на корте, я пытаюсь быть похожим на него», — приводит слова Корды журналист Раби Убха на своей странице в «Твиттере».Отметим, что 213-я ракетка мира Себастьян Корда стал первым за 18 лет игроком вне топ-200 рейтинга ATP, которому удалось пробиться в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.Надаль является действующим чемпионом «Ролан Гаррос».

По материалам: Чемпионат