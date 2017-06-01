Ролан Гаррос. Костюк и Саснович в паре вышли во третий круг

Сегодня, 11:23 0 | Теннис

В Париже (Франция) на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в парном разряде проходят матчи второго круга.



Украинка Марта Костюк со своей напарницей из Беларуси Александрой Саснович одержали победу над бельгийкой Кирстен Флипкенс и россиянкой Анастасией Павлюченковой со счетом 6:3, 4:6, 6:2.



Поединок продолжался 2 часа 5 минут. Костюк и Саснович сделали семь брейков их 14-ти возможных, два раза подали навылет и один раз ошиблись на подаче. На счету Флипкенс и Павлюченковой четыре брейка, один эйс и три двойные ошибки.



За выход в четвертьфинал соревнований Марта и Александра сразятся я пятым сеяным дуэтом Габриэла Дабровски (Канада) / Елена Остапенко (Латвия). В Париже (Франция) на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в парном разряде проходят матчи второго круга.Украинкасо своей напарницей из Беларусиодержали победу над бельгийкойи россиянкойсо счетом 6:3, 4:6, 6:2.Поединок продолжался 2 часа 5 минут. Костюк и Саснович сделали семь брейков их 14-ти возможных, два раза подали навылет и один раз ошиблись на подаче. На счету Флипкенс и Павлюченковой четыре брейка, один эйс и три двойные ошибки.За выход в четвертьфинал соревнований Марта и Александра сразятся я пятым сеяным дуэтом(Канада) /(Латвия).