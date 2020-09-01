Ролан Гаррос. Победа Рафаэля Надаля над Стефано Травалья: обзор матча третьего круга (видео)

Сегодня, 10:54 7 | Теннис / Видео

Рафаэль Надаль (№2 ATP) в матче третьего круга на Открытом чемпионате Франции - Roland Garros обыграл итальянца Стефано Травалью (№74 ATP) со счетом



Действующий чемпион турнира, испанский теннисист(№2 ATP) в матче третьего круга на Открытом чемпионате Франции - Roland Garros обыграл итальянца(№74 ATP) со счетом 6:1, 6:4, 6:0