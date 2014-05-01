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Ролан Гаррос. Гарсия обыграла Мертенс и стала соперницей Свитолиной по 1/8 финала
Ролан Гаррос. Гарсия обыграла Мертенс и стала соперницей Свитолиной в 1/8 финалаВ Париже (Франция) на турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

26-летняя француженка Каролин Гарсия, занимающая в мировом рейтинге 45-е место, нанесла поражение 20-й ракетке мира, 24-летней бельгийке Элисе Мертенс (16), со счетом 1:6, 6:4, 7:5.

Поединок продолжался 2 часа 15 минут. За это время Гарсия реализовала четыре брейк-пойнта из шести, Бертенс – пять из десяти. Каролин выполнила шесть эйсов и допустила две двойные ошибки, Элисе два раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. За счет активних действий победительница вывиграла 38 розыгрышей и совершила 44 невынужденные ошибки, у бельгийки – 24/27 соответственно.

За выход в четвертьфинал турнира Гарсия скрестит ракетки с украинкой Элиной Свитолиной (3).

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд  38,000,000 Евро. Одиночный разряд. 128 участниц.
Третий круг
Каролин Гарсия (Франция) -  Элисе Мертенс (Бельгия, 16) – 1:6, 6:4, 7:5
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