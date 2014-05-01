Ролан Гаррос. Гарсия обыграла Мертенс и стала соперницей Свитолиной по 1/8 финала

Сегодня, 18:33 0 | Теннис

В Париже (Франция) на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.



26-летняя француженка Каролин Гарсия, занимающая в мировом рейтинге 45-е место, нанесла поражение 20-й ракетке мира, 24-летней бельгийке Элисе Мертенс (16), со счетом 1:6, 6:4, 7:5.



Поединок продолжался 2 часа 15 минут. За это время Гарсия реализовала четыре брейк-пойнта из шести, Бертенс – пять из десяти. Каролин выполнила шесть эйсов и допустила две двойные ошибки, Элисе два раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. За счет активних действий победительница вывиграла 38 розыгрышей и совершила 44 невынужденные ошибки, у бельгийки – 24/27 соответственно.



За выход в четвертьфинал турнира Гарсия скрестит ракетки с украинкой



Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд 38,000,000 Евро. Одиночный разряд. 128 участниц.

Третий круг

Каролин Гарсия (Франция) - Элисе Мертенс (Бельгия, 16) – 1:6, 6:4, 7:5 В Париже (Франция) на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.26-летняя француженка, занимающая в мировом рейтинге 45-е место, нанесла поражение 20-й ракетке мира, 24-летней бельгийке(16), со счетом 1:6, 6:4, 7:5.Поединок продолжался 2 часа 15 минут. За это время Гарсия реализовала четыре брейк-пойнта из шести, Бертенс – пять из десяти. Каролин выполнила шесть эйсов и допустила две двойные ошибки, Элисе два раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. За счет активних действий победительница вывиграла 38 розыгрышей и совершила 44 невынужденные ошибки, у бельгийки – 24/27 соответственно.За выход в четвертьфинал турнира Гарсия скрестит ракетки с украинкой Элиной Свитолиной (3).Каролин Гарсия (Франция) - Элисе Мертенс (Бельгия, 16) – 1:6, 6:4, 7:5