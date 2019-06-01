Ролан Гаррос. Симона Халеп – Аманда Анисимова: обзор матча третьего круга (видео)

Сегодня, 18:14 0 | Теннис / Видео

Симона Халеп (№2 WTA) в матче третьего круга на Открытом чемпионате Франции - Roland Garros разгромила американку Аманду Анисимову (№29 WTA) со счетом



Румынская теннисистка(№2 WTA) в матче третьего круга на Открытом чемпионате Франции - Roland Garros разгромила американку(№29 WTA) со счетом 6:0, 6:1