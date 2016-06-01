На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Ролан Гаррос. Халеп отдала один гейм Анисимовой и вышла в 1/8 финала
Ролан Гаррос. Халеп отдала один гейм Анисимовой и вышла в 1/8 финалаВ Париже (Франция) на турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

Лидер посева, вторая ракетка мира 29-летняя румынка Симона Халеп разгромила 19-летнюю американку Аманду Анисимову (25), занимающую в рейтинге WTA 29-е место. Для победы со счетом 6:0, 6:1 румынке потребовалось 54 минуты.
 
Халеп сделала шесть брейков и отыграла все пять брейк-пойнтов, имевшихся у Анисимовой. Симона выполнила три эйса при трех двойных ошибках и активно выиграла 15 розыгрышей, допустив семь невынужденных ошибок. На счету Анисимовой один эйс, 18 виннерсов, три двойные и 32 невынужденные ошибки. Благодаря этой победе румынка сравняла счет в личном противостоянии с американкой 1:1.
 
За выход в четвертьфинал соревнований Халеп поспорит с полькою Игой Свёнтек, которая победила канадку Эжени Бушар – 6:3, 6:2.

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд  38,000,000 Евро. Одиночный разряд. 128 участниц.
Третий круг
Симона Халеп (Румыния, 1) – Аманда Анисимова (С ША, 25) – 6:0, 6:1
Ига Свёнтек (Польша) - Эжени Бушар (Канада) – 6:3, 6:2
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Ролан Гаррос. Халеп сложила полномочия действующей чемпионки, проиграв 17-летней Анисимовой
Ролан Гаррос. Халеп отдала сопернице один гейм и вышла в 1/4 финала
Ролан Гаррос. Халеп разгромила Мертенс и вышла в 1/4 финала
Ролан Гаррос. Халеп и Суарев-Наварро встретятся в 1/8 финала
Симона Халеп стала чемпионкой «Ролан Гаррос»
Ролан Гаррос. Цуренко не прошла в 1/8 финала, проиграв Халеп
Ролан Гаррос. Халеп и Кербер вышли в третий круг
Уимблдон. Халеп отдала два гейма Скьявоне и вышла в третий круг
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Ролан Гаррос. Гарсия обыграла Мертенс и стала соперницей Свитолиной по 1/8 финала
Ролан Гаррос. Симона Халеп – Аманда Анисимова: обзор матча третьего круга (видео)
Ролан Гаррос. Халеп отдала один гейм Анисимовой и вышла в 1/8 финала
Ролан Гаррос. Доминик Тим – Каспер Рууд: обзор матча третьего круга (видео)
Ролан Гаррос. Тим стал участником 1/8 финала

Последние новости спорта

18:33

Ролан Гаррос. Гарсия обыграла Мертенс и стала соперницей Свитолиной по 1/8 финала 88 | Теннис

18:14

Ролан Гаррос. Симона Халеп – Аманда Анисимова: обзор матча третьего круга (видео) 101 | Теннис / Видео

16:37

Армянского шахматиста дисквалифицировали навсегда за использование компьютерных подсказок 132 | Шахматы

16:18

Ролан Гаррос. Халеп отдала один гейм Анисимовой и вышла в 1/8 финала 140 | Теннис

16:01

Ролан Гаррос. Доминик Тим – Каспер Рууд: обзор матча третьего круга (видео) 128 | Теннис / Видео

15:55

Ролан Гаррос. Тим стал участником 1/8 финала 111 | Теннис

15:41

Ролан Гаррос. Элина Свитолина – Екатерина Александрова: обзор матча третьего круга (видео) 143 | Теннис / Видео

15:23

Ролан Гаррос. Свитолина обыграла Александрову и вышла в 1/8 финала 126 | Теннис

11:06

Джон Фьюри: Видимо, Чисоре хорошо заплатили за бой с Усиком. Если нет, то это безумие 162 | Бокс

10:57

Джон Фьюри: Усик - хороший боец, я поставлю его на второе место после Тайсона 149 | Бокс

Все новости

ВИДЕО

Ролан Гаррос. Симона Халеп – Аманда Анисимова: обзор матча третьего круга (видео)

Ролан Гаррос. Доминик Тим – Каспер Рууд: обзор матча третьего круга (видео)

Ролан Гаррос. Элина Свитолина – Екатерина Александрова: обзор матча третьего круга (видео)

Ролан Гаррос. Гарбинье Мугуруса – Кристина Плишкова: обзор матча второго круга (видео)

Ролан Гаррос. Стефанос Циципас – Пабло Куэвас: обзор матча второго круга (видео)

Ролан Гаррос. Шаповалов за 5 часов проиграл Карбальесу-Баэне: обзор матча второго круга (видео)

Ролан Гаррос. Джокович - Беранкис: обзор матча второго круга (видео)



Топ-новости недели

Кубок Стэнли. «Тампа» разгромила «Даллас» в шестом матче финальной серии и стала обладателем трофея (+Видео)
Формула 1. Боттас выиграл Гран-при России
Элина Свитолина стала чемпионкой турнира в Страсбурге
Страсбург. Свитолина обыграла Соболенко и вышла в финал
Итальянец Филиппо Ганна – чемпион мира в «разделке»; Кононенко – 33-й (+Видео)


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Октябрь 2020 (50)
Сентябрь 2020 (610)
Август 2020 (561)
Июль 2020 (418)
Июнь 2020 (395)
Май 2020 (435)

2006-2020 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP US Open WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик баскетбол Биатлон бокс Василий Ломаченко Велошоссе видео видео лучших моментов Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон легкая атлетика Льюис Хэмилтон НБА Новак Джокович НХЛ Рафаэль Надаль регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа
Показать все теги