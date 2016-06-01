Ролан Гаррос. Халеп отдала один гейм Анисимовой и вышла в 1/8 финала

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд 38,000,000 Евро. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Париже (Франция) на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Лидер посева, вторая ракетка мира 29-летняя румынкаразгромила 19-летнюю американку(25), занимающую в рейтинге WTA 29-е место. Для победы со счетом 6:0, 6:1 румынке потребовалось 54 минуты.Халеп сделала шесть брейков и отыграла все пять брейк-пойнтов, имевшихся у Анисимовой. Симона выполнила три эйса при трех двойных ошибках и активно выиграла 15 розыгрышей, допустив семь невынужденных ошибок. На счету Анисимовой один эйс, 18 виннерсов, три двойные и 32 невынужденные ошибки. Благодаря этой победе румынка сравняла счет в личном противостоянии с американкой 1:1.За выход в четвертьфинал соревнований Халеп поспорит с полькою, которая победила канадку– 6:3, 6:2.Симона Халеп (Румыния, 1) – Аманда Анисимова (С ША, 25) – 6:0, 6:1Ига Свёнтек (Польша) - Эжени Бушар (Канада) – 6:3, 6:2