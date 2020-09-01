Ролан Гаррос. Доминик Тим – Каспер Рууд: обзор матча третьего круга (видео)

Сегодня, 16:01 0 | Теннис / Видео

Доминик Тим (№3 ATP) в матче третьего круга на Открытом чемпионате Франции - Roland Garros обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда (№25 ATP) со счетом





Австрийский теннисист(№3 ATP) в матче третьего круга на Открытом чемпионате Франции - Roland Garros обыграл представителя Норвегии(№25 ATP) со счетом 6:4, 6:3, 6:1